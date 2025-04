Anac, gare sopra soglia: il Rup può essere presidente della commissione giudicatrice

Con la delibera di precontenzioso N. 89, approvata dal Consiglio dell’Autorità l’11 marzo 2025 Anac ha chiarito che il Responsabile unico del procedimento (Rup) può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice anche nella procedura di affidamento di un contratto sopra soglia, qualora non sia contestato il possesso “del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali”, e siano stati rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Non c’è situazione di conflitto di interessi se un commissario è il dirigente dell’ufficio che gestisce un contratto di appalto con la ditta che è risultata aggiudicataria, in quanto la generica conoscenza tra un commissario e un concorrente dettata esclusivamente da ragioni di servizio e/o istituzionali è estranea dal perimetro del conflitto di interesse, trattandosi di una dinamica fisiologica che connota l’esecuzione di qualsiasi contratto pubblico.



“Nonostante l’articolo 93, comma 3, del Codice testualmente non puntualizzi che il Rup possa fare parte e anche presiedere la Commissione”, scrive Anac nel parere di precontenzioso, “tale conclusione è desumibile dal sistema”.

“Precisa scelta del legislatore è stata quella di semplificare la disciplina delle incompatibilità e le cause di astensione dei commissari; si è, infatti, superata la precedente impostazione in base alla quale, per garantire la separazione tra chi predispone la disciplina di gara e chi è chiamato ad applicarla concretamente, era richiesto ai commissari di non avere svolto altra funzione o altro incarico relativamente al contratto oggetto di affidamento. In coerenza con tale finalità sono state semplificate le cause di incompatibilità dei commissari ed è stata attribuita una maggiore autonomia decisionale alle Stazioni appaltanti nella scelta dei commissari, fermo restando il possesso dell’inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate all’incarico, nonché l’applicazione dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione”.



“In questo rinnovato panorama normativo, la preclusione a priori della possibilità del Rup di ricoprire il ruolo di Presidente nelle gare sopra soglia si tradurrebbe nella introduzione di una nuova causa di incompatibilità non espressamente contemplata dal legislatore, in controtendenza rispetto alle esigenze di semplificazione e di valorizzazione dell’autonomia decisionale delle singole Amministrazioni. Pertanto, qualora non sia in contestazione il possesso ‘del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali’ da parte del RUP-Presidente e siano stati rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione nella scelta del Presidente, anche nella procedura di affidamento di un contratto sopra soglia, il Rup può ricoprire tale ruolo”.

Il Parere di precontenzioso

Fonte: ANAC