Anac, qualificazione esecutori lavori: indicazioni su come compilare i Certificati di esecuzione lavori

Con il Comunicato del Presidente del 19 marzo 2025, Anac ha introdotto specifici criteri per la emissione dei Certificati di esecuzione lavori – CEL – nel caso in cui una stazione appaltante sottoscriva più contratti attuativi, in forza di un accordo quadro concluso con un unico operatore economico.

Qualora in esecuzione di più contratti attuativi, la realizzazione dei relativi lavori avvenga in un unico sito e con continuità temporale, viene ammesso il rilascio di un CEL cumulativo, nel quale vengono sommate le lavorazioni già certificate con i singoli Certificati, precedentemente emessi per ogni contratto attuativo.

Resta esclusa, comunque, la possibilità di rilasciare un unico Certificato per il valore dell’intero accordo quadro.

Il Comunicato del Presidente

Fonte: ANAC