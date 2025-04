Anac, qualificazione stazioni appaltanti: predisposti nuovi criteri. Avviata la consultazione pubblica

Il Correttivo al Codice degli Appalti ha introdotto significative modifiche all’Allegato II.4 dello stesso Codice riguardo i requisiti per l’attribuzione dei punteggi al fine dell’ottenimento, da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, della qualificazione per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture.

Al riguardo è stato predisposto dall’Autorità un apposito documento denominato “I nuovi criteri introdotti dal D. Lgs 209/2024 per il sistema di qualificazione” in cui si anticipano le soluzioni che si intende adottare in merito ad alcuni aspetti, riferibili ai nuovi criteri, suscettibili di diverse possibili interpretazioni. Ora il documento viene posto in consultazione.

I soggetti interessati a inviare proprie osservazioni e contributi sono invitati a farlo entro le 15 del 14 aprile 2025, esclusivamente mediante la compilazione del questionario online accessibile dalla consultazione online.

Per comodità, oltre al documento in consultazione, viene pubblicato anche lo schema di questionario in pdf ricordando che saranno accettate solamente le risposte inserite mediante la compilazione del format accessibile al suddetto link.

L’Autorità avvisa che i contributi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in considerazione.

Fonte: ANAC