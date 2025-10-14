Povertà in Italia, i numeri Istat: stabile l’assoluta, ma con forti disuguaglianze

Nel 2024 la quota di famiglie in povertà assoluta (8,4%) e di individui (9,8%) resta invariata rispetto all’anno precedente: i dati aggregati nascondono però l'aggravarsi delle disuguaglianze per le famiglie più numerose e con stranieri, dove l'incidenza sale oltre il 35%. I minori in povertà assoluta sono 1,28 milioni, il valore più alto dell’ultimo decennio.