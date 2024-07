Polizia locale, riunito tavolo di coordinamento dei Comandanti dei Comuni capoluogo e metropolitani

Si è riunito ieri mattina a Roma il Tavolo di Coordinamento dei Comandanti di Polizia Locale, che ormai da diversi anni riunisce in ANCI i Dirigenti di servizio dei comuni capoluogo metropolitano per approfondire le tematiche inerenti le attività e l’organizzazione dei servizi sul territorio e le questioni di attualità che interessano le città. Tra questi presenti Marco Ciacci, Comandante della Polizia Locale di Milano, Marco Agostini, Comandante della Polizia Locale di Milano di Venezia, Ciro Esposito Comandante della Polizia Locale di Napoli, Michele Palumbo Comandante della Polizia Locale di Bari, Mario De Sclavis, Comandante Polizia Roma Capitale, Roberto Mangiardi, Comandante della Polizia Locale di Torino, Salvatore Zucco, Comandante della Polizia Locale di Reggio Calabria, Romano Mignani, Comandante della Polizia Locale di Bologna, Walter Milocchi, Comandante della Polizia Locale di Trieste e Fabrizio Torrini Commissario della Polizia Locale di Firenze su delega del comandante Francesco Passaretti e Luigi Altamura, Comandante della Polizia Locale di Verona, componente Anci nei tavoli istituzionali dedicati alla sicurezza stradale.

I temi trattati da tutti i partecipanti hanno messo in evidenza l’importanza delle questioni inerenti la sicurezza stradale e l’incidentalità in ambito urbano, anche con un focus specifico sugli incidenti alcool – droga correlati. Le Polizie Locali conducono costantemente ogni anno attività di formazione nelle scuole con nuclei specializzati e dedicati, campagne di educazione stradale a livello locale, organizzano servizi di controllo sul territorio con l’utilizzo degli etilometri, stipulano convenzioni con i laboratori per l’analisi e i test atti a determinare l’uso di sostanze stupefacenti anche in occasione dei rilievi a seguito della incidentalità stradale. È fondamentale proseguire e rafforzare ulteriormente l’attività di prevenzione, con la rilevanza di “fare sistema” e creare network a partire dalla esperienza maturata nei 56 Comandi che hanno dato vita a nuclei specializzati dedicati sulla educazione stradale e con i soggetti di riferimento e continuare ad agire sul fronte dell’ attività di contrasto. Ulteriore strumento necessario, quello inerente l’accesso al CED Interforze e la necessità di procedere alla interoperabilità delle banche dati al fine di poter procedere alle contestazioni sulla recidiva dei comportamenti, fondamentale per la sicurezza nei territori.

Inoltre, l’importanza di intervenire nei tempi più rapidi possibili alle necessarie modifiche normative al Codice della Strada, su cui ANCI ha elaborato una proposta già portata all’attenzione del Parlamento. Sul tema dei controlli automatici a distanza sarà realizzato martedi 23 luglio p.v. un webinar dedicato a tutte le Polizie Locali.

Infine, è stato approfondito il tema del CUDE Contrassegno Unico Disabili Europeo ed evidenziati alcuni limiti operativi dell’attuale piattaforma messa a disposizione dalla Motorizzazione e limiti amministrativi di registrazione delle matricole dei veicoli per ciascun cittadino beneficiario e sul quale ANCI realizzerà un appuntamento seminariale il prossimo 19 settembre a Riccione, nell’ambito delle Giornate della Polizia Locale.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Franco Minucci, amministratore unico di ANCI Digitale, la società del gruppo che eroga servizi ad oltre 2500 Comuni per una illustrazione dei recenti webinar realizzati proprio in materia di sicurezza stradale e delle principali novità in corso di realizzazione a favore dei comuni segnalando anche le scadenze utili per la richiesta di contributi a carico del PNRR Misura 1.4.5 relativa alla piattaforma Notifiche digitali ed in particolare alla Piattaforma SEND da inoltrare entro il 20 settembre 2024 su cui sono ancora disponibili 27,1 milioni di euro.

Fonte: ANCI