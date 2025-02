Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diramato la Circolare DAIT n.3 del 6 febbraio 2025 avente ad oggetto “Articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Rendicontazione dei proventi dell’anno 2024 per sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Istruzioni operative“.

L’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, prevede l’obbligo per ciascun ente locale di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019, sono state impartite, tra le altre, disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di trasmissione in via informatica della certificazione in esame.

La compilazione della certificazione, come si legge nella circolare non presenta particolari complessità ed è da trasmettere a partire dal 1° marzo 2025 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025.

Fonte: DAIT