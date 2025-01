Competizioni motoristiche su strada: il Programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2025

Pubblicata in Gazzetta la Circolare 23 dicembre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell’articolo 9 del codice della strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2025″.

L’art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

La circolare è rivolta agli organizzatori e agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare con veicoli a motore, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto svolta dalle prefetture.

L’autorizzazione è rilasciata dai comuni quando le gare interessano esclusivamente le strade comunali di competenza di questi ultimi, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, informando tempestivamente l’autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute.

In allegato alla circolare il nulla-osta per le gare in programma nel 2025 già svolte nel 2024 e gli elenchi delle gare di auto e moto confermate per il 2025.

Fonte: Gazzetta Ufficiale