Polistena, è online l’app del comune

Si chiama POLISTENA, colore bianco scritta nera con sovraimpresso il logo del Comune di Polistena ed è possibile scaricarla su tutti i dispositivi mobili IOS e Android, è l’app creata per dare la possibilità ai cittadini di rimanere aggiornati sulle news dal Comune e non solo, l’App include numerose sezioni tra cui: Municipio, In Città, Segnala, Emergenze, Utilità, Servizi.

In sintesi le funzionalità:

– MUNICIPIO, da questa sezione si potrà accedere alle notizie del Comune comprese quelle dei profili Social. Sarà possibile instaurare una linea diretta con il Sindaco, ricevere informazioni sull’Amministrazione, gli Uffici e inviare segnalazioni. Una novità è rappresentata dalla sezione “Proponi un’Idea” che permette di interagire direttamente per il supporto dell’organizzazione di un evento, di una iniziativa culturale o imprenditoriale.

– CITTA’, i cittadini troveranno tutti i servizi offerti: Eventi, Shopping, Ospitalità, Alimentari, Servizi, Liberi Professionisti, Sport Tempo Libero e Associazioni, in più si potrà richiedere l’inserimento della propria attività o associazione all’interno dell’Applicazione. Presente anche la sezione Città e Turismo con la posizione di tutti i luoghi artistici, culturali e di culto presenti sul territorio.

– UTILITA’, da qui si potrà accedere ad un’altra novità la Biblioteca Digitale, legata alla piattaforma di prestito digitale MLOL. Dalla sezione Lavoro e Giovani, si avrà modo di visionare i Bandi e i Concorsi attivi, ricevere le informazioni utili per la compilazione del Curriculum Vitae, oltre che scoprire tutte quelle che sono le opportunità lavorative e culturali rivolte ai giovani anche oltre il territorio di Polistena. Dalla sezione Parking e Stazioni di Servizio, consentendo la tracciabilità del dispositivo, si visualizzeranno tutti i parcheggi e le stazioni di servizio più vicine alla propria posizione. Raccolta Differenziata, in allegato il calendario porta a porta per la raccolta rifiuti. Protezione Civile, elenco contatti P.C. e numeri di emergenza. Stazione di Ricarica, permette di individuare sul territorio comunale le stazioni di ricarica per i veicoli ad elettricità. Scuole, indirizzo e posizione delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado presenti a Polistena.

-SERVIZI, si può accedere tramite questa sezione alla piattaforma PagoPa, prendere visione dei contenuti di accesso civico oltre che del SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive, visione del Piano Strutturale Comunale e accesso al servizio sportello Unico per l’Edilizia. Infine seguono le sezioni Tariffe e Tributi, Albo Pretorio, Sistema informativo territoriale, Iban e Fatturazione Elettronica.

L’App è in fase di implementazione pertanto la versione con le diverse utilità è in continuo aggiornamento, nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale organizzerà una conferenza stampa per la presentazione ai cittadini, un passo avanti verso la transizione digitale quale obiettivo politico programmatico da perseguire.

Fonte: comune di Polistena