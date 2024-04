In Sicilia il Comune di Carini rivoluziona i servizi digitali

Il Comune di Carini è sempre più digitale, la maggior parte delle istanze dei cittadini possono essere presentate online attraverso uno sportello telematico, raggiungibile dalla home page della nuova versione del sito dell’ente, che rispetta le norme dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), in alcuni casi non sarà più necessario recarsi fisicamente negli uffici per presentare la modulistica necessaria per ottenere documenti, rimborsi o gestire altre pratiche.

Una rivoluzione che semplificherà la procedure burocratiche con l’ente e che interessa anche lo Sportello unico edilizio che diventa telematico. Grazie al nuovo sito, i cittadini avranno anche la possibilità di fare delle segnalazioni online (https://www.comune.carini.pa.it/it/book), lo stesso avviene con la nuova versione dell’app Municipium, già dotata, nella vecchia versione, di questo servizio.

Grazie al nuovo sito è possibile anche prendere appuntamenti con gli uffici online, ampliate da 10 a 60 le voci di PagoPa, la piattaforma digitale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. La navigazione, diventa più semplice e accessibile agli utenti che in homepage troveranno un menù agile composto da 4 voci (amministrazione, novità, servizi e vivere il comune) invece delle 9 voci della vecchia versione. Così attraverso il sito è possibile completare l’iter: si può fare richiesta di una istanza, pagare per avere il servizio e ricevere notifica di avvenuto pagamento.

Infine il restyling dell’app Municipium permetterà al Comune di essere a portata di “telefono”, con una comunicazione a doppio senso: l’ente può informare i cittadini e loro interagire direttamente con il Comune. L’app scaricabile gratuitamente permetterà ai cittadini di trovare servizi e informazioni in tempo reale e di fare segnalazioni geolocalizzate e corredate di foto, ad es. un cartello stradale rovinato o una buca nell’asfalto, e comunicare i suggerimenti al Comune tramite la categoria di segnalazioni, Idee e proposte. “Continua, commenta l’Assessore all’Informatizzazione Giovanni Alamia, il processo di digitalizzazione dell’ente. Snellire i processi, evitare l’uso di contanti e della carta, accorciare i tempi di attesa e rendere semplice la vita dei cittadini”.

Fonte: comune di Carini