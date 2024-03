Marsala innova i servizi online

Per rendere più semplice l’accesso all’informazione da parte dei cittadini il Comune di Marsala ha predisposto una revisione del portale istituzionale grazie all’impegno dell’Ufficio Servizi Informatici, un’innovazione che rispetta le linee guida predisposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per garantire il rispetto delle più moderne specifiche in materia di webdesign e, nel contempo, una accessibilità più agevole ai servizi online che stanno rimpiazzando le attività condotte da sportello da parte del personale impiegatizio. Inoltre è stata introdotta un’app in grado di mettere a disposizione dei cittadini i servizi erogati dal Comune sia per quanto concerne l’aspetto informativo sia per le operazioni che possono essere utili a semplificare il rapporto tra Ente e residenti.

Inoltre nell’ambito delle misure volte a migliorare il decoro urbano e prevenire comportamenti che possono compromettere la sicurezza urbana, l’Amministrazione intende ascoltare la comunità e lancia un sondaggio. Il sindaco Massimo Grillo: “Dopo i risultati ottenuti nell’ambito della sicurezza delle strade con l’aumento in via sperimentale della presenza di più unità dell’esercito per le strade e l’implementazione della videosorveglianza nel centro storico e nelle zone di maggiore interesse, mi appresto a implementare con ordinanza nuove misure per preservare il decoro e la vivibilità urbana. Le misure prese in considerazione rispondono alle numerose richieste che provengono dai cittadini e dai commercianti che ho ascoltato in questi mesi ma, prima di dare esecutività all’ordinanza, io e l’Amministrazione vogliamo ascoltare i cittadini per assicurarci che le nuove disposizioni rispecchino le esigenze della comunità. Vi chiediamo quindi, di impiegare 2 minuti del vostro tempo per rispondere a 5 domande”. Fino al 25 marzo si può rispondere al sondaggio dall’ indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkx715NV64N7OHkY7G-R4N3Dypm-RJvSX9cAAuNH3YA8W9_Q/viewform?usp=sf_link

Fonte: comune di Marsala