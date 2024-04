Cagliari: nuovi totem digitali interattivi nei cimiteri urbani

Nei cimiteri del Comune di Cagliari sono stati installati dal Servizio Innovazione tecnologica, una serie di totem digitali interattivi di ultima generazione.

Si tratta di un’iniziativa che vuole portare i cimiteri di San Michele, Pirri e Bonaria ad un nuovo livello tecnologico che consenta agli utenti di interagire in modo semplice ed efficace per ottenere informazioni e rintracciare i defunti, scoprendo in pochi passaggi l’ubicazione della sepoltura grazie ad una mappatura digitale.

La tecnologia è in continua evoluzione, per cui i totem installati erano diventati obsoleti ed inadeguati. In tale ottica, l’ Amministrazione comunale, moderna e dinamica, a conferma della volontà del Comune di offrire al cittadino servizi sempre più utili ed innovativi ha provveduto all’installazione di nuovi Totem nei cimiteri di San Michele, Pirri e Bonaria.

I nuovi Totem interattivi sono dispositivi multimediali a schermo touch che consentono di interagire con gli utenti in modo coinvolgente e informativo, dispositivi digitali di immediato utilizzo, accessibili a tutti, basterà interagire con lo schermo per selezionare i punti di interesse ed effettuare le scelte.

Inoltre sono “multifunzioni”, utili agli operatori comunali per la pubblicazione di avvisi e informazioni all’utenza, oltre che alla gestione della funzionalità di ricerca del defunto che permette di avere l’esatta ubicazione della sepoltura.

“L’installazione dei nuovi Totem multimediali, commenta l’Assessore agli Affari Generali Marina Adamo, rappresenta un primo passo verso una gestione intelligente dei cimiteri cittadini. Come amministrazione comunale, attenta alle innovazioni tecnologiche, e in linea con il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda Digitale Italiana, puntiamo ad offrire servizi digitali innovativi, efficienti e dinamici”.

“Un ulteriore misura di innovazione e progresso che consente ai cittadini, ha aggiunto l’Assessore all’Innovazione tecnologica Alessandro Guarracino, di avere servizi semplici da utilizzare che consentiranno di avere tutte le informazioni per la migliore fruizione dei cimiteri cittadini, in una modalità intuitiva e semplice”.

Fonte: comune di Cagliari