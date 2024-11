PNRR, servizi digitali semplificati: obiettivo raggiunto in anticipo per 6mila Comuni e Scuole

In una nota pubblicata sul sito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale si legge che 0otre 6mila amministrazioni, tra Scuole e Comuni, hanno reso i loro siti e servizi digitali semplici e inclusivi, superando il Target M1C1-140, il primo della Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, che ha lo scopo di migliorare l’esperienza dei servizi pubblici digitali. Un risultato che l’Italia ha raggiunto alla fine di settembre e che le permette di superare, con oltre tre mesi di anticipo, gli obiettivi europei contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) previsti per dicembre 2024.

Grazie alla partecipazione agli Avvisi del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuole e Comuni hanno reso i propri siti web e servizi digitali più semplici, accessibili e capaci di garantire alla cittadinanza un’esperienza d’uso di qualità.

Questo risultato è stato possibile grazie a un percorso di co-progettazione e implementazione dei modelli di sito e servizi per Comuni e Scuole, supportato dalle risorse pratiche messe a disposizione da Designers Italia. Il progetto ha inoltre incluso formazione e assistenza sul territorio per enti e fornitori, culminando nel processo di asseverazione per garantire la piena conformità dei siti e servizi realizzati.

“Il risultato raggiunto, con oltre seimila tra Scuole e Comuni che hanno semplificato e reso più accessibili i propri servizi digitali, è un esempio concreto dell’impegno del Dipartimento per la trasformazione digitale e del gioco di squadra tra Designers Italia e tutti gli enti locali coinvolti” ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti. “Grazie a questa sinergia, l’Italia non solo centra, ma supera con largo anticipo gli obiettivi del PNRR, rafforzando il percorso di innovazione e digitalizzazione a beneficio di tutti i cittadini.”

Un altro tassello fondamentale nell’accompagnare l’adesione e l’attuazione della misura è stata la fattiva collaborazione istituzionale con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM).

La Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” del PNRR, mette a disposizione fino a 813 milioni di euro allo scopo di migliorare l’esperienza dei servizi pubblici digitali. Nello specifico, il primo target raggiunto per la Misura prevedeva il miglioramento della qualità e dell’usabilità dei servizi pubblici digitali del 40% del totale delle pubbliche amministrazioni entro dicembre 2024. L’obiettivo è stato superato con l’asseverazione dei servizi di 6.282 amministrazioni, di cui 5.503 scuole e 779 Comuni.

Il successo avvicina l’Italia al traguardo finale del PNRR, che è fissato con il miglioramento della qualità e dell’usabilità dei servizi digitali dell’80% delle pubbliche amministrazioni, ovvero di oltre 12.000 di enti, entro giugno 2026.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale.