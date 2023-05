PNRR: online la graduatoria per il rifinanziamento dell’Avviso pubblico n. 3 del 2022

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale incrementa la dotazione finanziaria dell’Avviso 3 del 2022 dedicato al potenziamento cyber delle amministrazioni locali.

Rispetto ai 45 milioni iniziali, è disponibile ora un totale pari a 63 milioni, che consente di ammettere a finanziamento tutti i 75 progetti finanziabili, presentati dalle 35 amministrazioni che hanno partecipato all’Avviso.

Nel corso del mese di febbraio 2023, è stata pubblicata la graduatoria definitiva dell’Avviso 3/2022 che ha determinato l’ammissione a finanziamento di 51 progetti presentati da 35 Pubbliche Amministrazioni Locali, allocando l’intera dotazione finanziaria pari a 45 milioni.

La graduatoria pubblicata ad aprile 2023 amplia a 75 il totale dei progetti ammessi al finanziamento.

L’obiettivo dell’Avviso, in attuazione dell’investimento 1.5 Cybersecurity, è quello di contribuire al potenziamento del livello di maturità delle capacità cyber dei sistemi per la messa in sicurezza dei dati e dei servizi dei cittadini, nonché di irrobustire le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza per le Regioni, per i Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane e per le Province autonome.

Fonte: Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale