Pubblicato l’Avviso 8 dedicato agli interventi di potenziamento della resilienza cyber per la PA

È stato pubblicato l’Avviso n. 8/2024 dedicato alle Pubbliche Amministrazioni, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture e i servizi digitali italiani, e migliorare le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza.

Possono partecipare, fino al 25 marzo 2024, grandi Comuni,Comuni capoluogo di Regione,Città Metropolitane,Agenzie regionali sanitarie e Aziende ed enti di supporto al Servizio Sanitario Nazionale,Autorità di sistema portuale,Autorità del Bacino del Distretto idrografico e Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

L’Avviso, pubblicato sul sito Italia Domani, è volto alla selezione di proposte progettuali riguardanti la realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber delle Pubbliche Amministrazioni, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 50 milioni di euro.

Per partecipare è necessario inviare una PEC con la proposta progettuale all’indirizzo pnrr@pec.acn.gov.it, con le istanze che potranno essere presentate fino alle ore 18:00 del 25/03/2024.

L’Avviso 8 è finanziato dai fondi dell’Investimento 1.5 “Cybersecurity” del PNRR (Missione 1, Componente 1), che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale cura, in stretto contatto con il Dipartimento per la trasformazione digitale, connettendo il mondo della Pubblica Amministrazione, dell’impresa e dei fornitori di tecnologia.

Leggi l’Avviso n. 8/2024