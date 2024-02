In GU Serie Generale n. 43 del 21 febbraio 2023 il DPCM 11 gennaio 2024 di adozione del “Adozione del piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032“.

Il piano individua quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 101 del 2020 e dall’allegato III allo stesso decreto legislativo.

Il Piano, in conformità con le disposizioni normative nazionali e comunitarie contiene gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Esso descrive la linea d’azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre l’esposizione della popolazione al radon.

Fonte: Gazzetta Ufficiale