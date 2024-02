ACN: L’Italia ospita l’European Cybersecurity Challenge

L’evento cardine della challenge europea organizzata da ENISA si svolgerà a Torino dal 7 all’11 ottobre 2024, organizzato dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN) insieme a Cybersecurity National Lab del CINI con il supporto del Comune di Torino”.

L’European Cybersecurity Challenge, giunto alla 9° edizione, avrà come scenario la sede dell’OGR – Officine Grandi Riparazioni. Le squadre, composte da 10 giocatori dai 14 ai 24 anni, si sfideranno in 2 giorni di competizioni di cybersicurezza con rappresentanze dei Paesi dell’UE e di alcune nazioni extra-europee. La gara finale avverrà al termine di un ciclo di selezioni e gare che si terranno in alcune parti d’Italia e che porteranno a scegliere gli “azzurri” che andranno a Torino a rappresentare i colori nazionali.

“Come città di Torino ci siamo messi a disposizione per ospitare questo evento, che richiederà la collaborazione di imprese, associazioni e istituzioni territoriali per organizzare nel migliore dei modi l’accoglienza”, ha affermato Giovanna Pentenero, Assessore con delega alla cybersicurezza del Comune di Torino.

“Abbiamo bisogno, come nazione, di lavorare sulla consapevolezza in tema di cybersicurezza, coinvolgendo i ragazzi e tutti i cittadini. L’European Cybersecurity Challenge rappresenta, per i giovani e le imprese, un momento di confronto sulle nuove sfide della sicurezza informatica con gli altri Paesi europei”, ha commentato Luca Nicoletti, il Direttore del Servizio Programmi Industriali dell’ACN.

Fonte: Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale