Pnrr, aggiornato ed ampliato il cruscotto Istat-Rgs

Istat e Ragioneria Generale dello Stato hanno aggiornato la dashboard che rappresenta il quadro integrato delle relazioni tra le misure previste dal PNRR e indicatori statistici di contesto descrittivi dell’ampia gamma di aspetti economici, sociali e ambientali su cui gli interventi del Piano si propongono di incidere, coerentemente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) dell’Agenda 2030. Ogni misura del PNRR è stata associata a uno o più indicatori, di nuova costruzione o selezionati tra quelli utilizzati per il monitoraggio degli SDGs (Sustainable Development Goals) o all’interno del sistema Bes (Benessere equo e sostenibile). Ciò consente la costruzione di un quadro analitico di valutazione delle misure nella prospettiva dell’Agenda 2030. Nel dettaglio, 253 delle 285 sub-misure in cui si articolano attualmente le sei Missioni del PNRR, che rappresentano un valore di 184,5 miliardi di euro (sui 191,5 miliardi complessivamente stanziati dal PNRR), sono state associate a 86 indicatori statistici Istat, di cui 36 provenienti dall’esistente framework SDGs, 30 da quello Bes e 20 di nuova introduzione per il PNRR. In particolare, con l’aggiornamento della dashboard sono stati introdotti 22 nuovi indicatori, di cui solo due provenienti dal Bes e 20 di nuova costruzione. I nuovi indicatori coprono in totale 27 misure e 52 sub misure, arricchendo il quadro informativo per l’analisi e la valutazione delle missioni M1, M5 e M6 del PNRR. La dashboard aggiornata per la navigazione tra le missioni e gli indicatori e le serie storiche dei valori degli indicatori selezionati sono raggiungibili alla pagina dedicata al contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all’Agenda 2030 adottata dall’ONU sul sito ItaliaDomani.gov.it e dalla pagina dedicata sul sito dell’Istat.