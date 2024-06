PMI, con Olivia 15 corsi gratuiti sul Gdpr e test di controllo

La protezione dati alla portata di tutti, attraverso lezioni testuali, seminari in video e questionari per verificare le competenze acquisite. Si tratta di Olivia, il tool virtuale gratuito, realizzato nell’ambito del progetto europeo ARC II di cui è partner il Garante privacy, presentato nel corso del recente Privacy Symposium a Venezia.

Olivia (“general data protection regulation on Virtual Assistant”) è stato pensato per offrire un’occasione di formazione per le piccole e medie imprese e accompagnarle nel loro adeguamento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Gdpr). Ma può rappresentare un utile strumento di conoscenza per tutti i titolari e responsabili del trattamento anche del settore pubblico.

La piattaforma presenta infatti una serie di moduli di apprendimento, che vanno dalle nozioni di base sul GDPR ai principi e alle basi giuridiche del trattamento dei dati, fino alle condizioni per l’utilizzo dei cookie o dei sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro. Ma soprattutto il tool, elaborando risposte ai questionari messi a disposizione, consente alle aziende di verificare la conformità alla disciplina sulla privacy.

Particolare utilità rivestono al tal proposito i modelli di documentazione proposti da Olivia a proposito di valutazione d’impatto sulla protezione dati (Dpia) e di valutazione del legittimo interesse, che rappresenta la base giuridica più complessa – soprattutto per una PMI – su cui fondare un trattamento, dal momento che richiede di dimostrare la prevalenza degli interessi dell’organizzazione sui diritti degli interessati.

Completamente gratuito e disponibile in italiano, inglese e croato, Olivia sarà rilasciato definitivamente a settembre. Gli utenti registrati troveranno sulla piattaforma le registrazioni video dei 10 seminari realizzati da remoto realizzati nell’ambito di ARC II e tutte le presentazioni effettuate dai relatori.

Il progetto ARC II, finanziato dalla Commissione europea a cui partecipano l’Autorità di protezione dati della Croazia, il Garante Privacy e le Università di Firenze, Zagabria e Bruxelles (Vrije Universiteit), nasce per semplificare il rispetto del Regolamento da parte delle Pmi, ridurre gli oneri di adeguamento e dimostrare come il rispetto della normativa sulla protezione dei dati possa migliorare l’attività imprenditoriale e costruire rapporti di fiducia con utenti e clienti.

Fonte: Garante Privacy