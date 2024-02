Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un comunicato relativamente alla disposizione di pagamento per l’anno 2024 destinato alla copertura dell’onere per le assunzioni a tempo determinato di personale per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 – e le modalità di visualizzazione degli importi.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi erogato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiore a 5000 abitanti”.

Leggi anche il “Comunicato” del Ministero dell’Interno

Fonte: ANCI