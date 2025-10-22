Piano triennale PA, l’aggiornamento 2026 spinge su AI, interoperabilità e competenze digitali

L’Aggiornamento 2026 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (PT 2024-2026), curato da AgID e approvato dal Presidente del Consiglio, si conferma come la bussola strategica per la trasformazione digitale della PA italiana. Più che un cambio di rotta, il documento rappresenta un affinamento e un allineamento necessario con l’evoluzione normativa (in primis il nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e i nuovi scenari tecnologici, mantenendo saldi gli obiettivi prefissati. L’approccio è chiaro: la digitalizzazione è una vera e propria “riforma” dell’azione amministrativa, focalizzata su efficienza, interoperabilità e centralità dell’utente.

I pilastri della trasformazione digitale

L’aggiornamento 2026 si articola su tre macro-aree (Componenti Strategiche, Componenti Tecnologiche e Strumenti) che delineano la strategia d’intervento per il triennio.

1. Componenti strategiche: organizzazione e acquisti

La prima parte del Piano si concentra sul fattore umano e procedurale, elementi cruciali per il successo della transizione:

Organizzazione e Gestione del Cambiamento: Viene sottolineata l’importanza dell’ ecosistema digitale amministrativo e della collaborazione istituzionale . Ruolo chiave è affidato al Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) e al suo Ufficio, visti come i motori del cambiamento. Un forte accento è posto sull’urgenza di potenziare le competenze digitali del personale PA e, di riflesso, dell’intero Paese.

Viene sottolineata l’importanza dell’ e della . Ruolo chiave è affidato al e al suo Ufficio, visti come i motori del cambiamento. Un forte accento è posto sull’urgenza di potenziare le del personale PA e, di riflesso, dell’intero Paese. Il Procurement per la Trasformazione Digitale: Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici è il contesto in cui la PA deve muoversi per gli acquisti strategici di beni e servizi ICT. L’obiettivo è sfruttare il procurement non solo per acquisire, ma per indirizzare l’innovazione, anche attraverso la qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

2. Componenti tecnologiche: servizi, dati e intelligenza artificiale

Questa sezione entra nel cuore delle soluzioni tecnologiche che plasmeranno i servizi pubblici del futuro:

Servizi e Piattaforme: la priorità è data agli e-service in interoperabilità tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) , in linea con il principio once only (il cittadino fornisce un dato una sola volta). Fondamentali sono l’ accessibilità , il design centrato sull’utente e il pieno adempimento del Single Digital Gateway (SDG) europeo. Le Piattaforme Nazionali (come PagoPA, IO, ANPR, ecc.) e le Basi Dati di Interesse Nazionale rappresentano l’infrastruttura abilitante per questa visione.

la priorità è data agli tramite la , in linea con il principio (il cittadino fornisce un dato una sola volta). Fondamentali sono l’ , il e il pieno adempimento del europeo. Le (come PagoPA, IO, ANPR, ecc.) e le rappresentano l’infrastruttura abilitante per questa visione. Dati e Intelligenza Artificiale (AI): l’AI entra prepotentemente nella strategia PA. Il Piano ne definisce l’uso e la data governance come elementi centrali per l’innovazione. L’obiettivo è un’adozione etica e responsabile dell’Intelligenza Artificiale per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi pubblici.

l’AI entra prepotentemente nella strategia PA. Il Piano ne definisce l’uso e la come elementi centrali per l’innovazione. L’obiettivo è un’adozione etica e responsabile dell’Intelligenza Artificiale per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi pubblici. Infrastrutture e Sicurezza: il consolidamento nel Cloud e la razionalizzazione delle infrastrutture digitali restano una priorità, affiancate dal continuo potenziamento della Sicurezza Informatica per proteggere il patrimonio informativo pubblico.

3. Gli strumenti: supporto operativo

L’ultima parte del documento è di natura più operativa e fornisce strumenti e vademecum per le amministrazioni:

Sono presentati 22 “Strumenti” che offrono supporto concreto. Tra questi spiccano indicazioni per l’ Approvvigionamento ICT , la Gestione Associata dell’ICT , l’integrazione di servizi digitali territoriali avanzati (Smart Area) e il Vademecum per la nomina del RTD e la costituzione dell’Ufficio Transizione Digitale.

, la , l’integrazione di e il e la costituzione dell’Ufficio Transizione Digitale. Vengono inoltre delineate le strategie di Data Governance e i modelli di adozione per l’Intelligenza Artificiale (Strumenti 5, 12, 13, 14, 21), fornendo un quadro aggiornato delle competenze E-Leadership necessarie per guidare il processo (Strumento 17).

Il quadro di sintesi

In sintesi, l’Aggiornamento 2026 non stravolge ma consolida e rafforza il Piano Triennale, ponendo l’accento su: interoperabilità dei dati (PDND), cloud e sicurezza, competenze digitali e l’integrazione strategica e responsabile dell’Intelligenza Artificiale come leva per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in coerenza con gli obiettivi del Decennio Digitale 2030 europeo e con gli investimenti previsti dal PNRR.

Fonte: AgID