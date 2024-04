In GU Serie Generale n. 95 del 23 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto 14 marzo 2024 del Ministero delle Finanze recante il “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’annualita’ 2023 del Piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023-2027 – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). (Decreto n. 4/2024)“.

A norma dell’articolo 1 del decreto il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per l’annualità 2023, del piano strategico nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi regolamento (UE) n. 2115/2021 – sulla base della ventilazione annuale degli interventi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2023-2027 della spesa pubblica distinta per quota FEASR, cofinanziamento nazionale pubblico a carico del citato Fondo di rotazione e quota a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome – ammonta complessivamente ad euro 1.244.982.895,36.

Il 4° comma dello stesso articolo prvede che ai fini della verifica dello stato di attuazione degli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli stessi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

In allegato al decreto il Piano finanziario di dettaglio degli interventi di sviluppo rurale PAC 23-27.

Fonte: Gazzetta Ufficiale