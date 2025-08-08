Piano nazionale anticorruzione 2025: fino al 30 settembre la consultazione on line

Rafforzare la trasparenza e la programmazione di efficaci misure di prevenzione della corruzione. E’ questo l’obiettivo del Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2025 predisposto dall’Anac.

Il Piano, in consultazione sul sito dell’Autorità fino al 30 settembre 2025, è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche e agli enti per la migliore attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.

Nella nota integrale Anac con sui è stata presentata l’avvio della consultazione in dettaglio le novità, la struttura e gli obiettivi del nuovo Piano.

Fonte: Anac