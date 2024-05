in GU Serie Generale n. 112 del 15 maggio 2024 il Decreto 22 marzo 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste contenente il “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024“.

Il decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2024 e disciplina altresì i criteri e le modalità d’intervento del Fondo di cui all’art. 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC 2023 – 2027.

Per gli interventi SRF.01, SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027 e per gli interventi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per l’accesso ai benefici di cui all’art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e al decreto legislativo n. 102/2004, è altresì necessario che venga elaborato, attraverso la piena integrazione tra il Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN ed il fascicolo aziendale, un unico Piano di gestione individuale del rischio che individua l’intera potenzialita’ di copertura del rischio dell’agricoltore e puo’ essere aggiornato nel corso della campagna in funzione delle modifiche eventualmente apportate al Piano di coltivazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale