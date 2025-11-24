Pensioni, via libera al ricongiungimento dei contributi anche dalla Gestione separata

Pensioni, via libera al ricongiungimento dei contributi anche dalla Gestione separataLavoro 24 Novembre 2025, di Redazione
Il Ministero del Lavoro apre alla ricongiunzione dei periodi versati nella Gestione separata INPS con altre gestioni, comprese le Casse professionali, semplificando il percorso verso una pensione unica
