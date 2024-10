Pagamenti “Medie opere” art. 1, co. 139 e ss. (L. n. 145/2018)

Con comunicato del 18 ottobre 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali rende noto che nei confronti dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (medie opere), in data 7 ottobre 2024, sono state effettuate erogazioni a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati.

In particolare, per gli investimenti in progetti di medie opere, è stato erogato:

un importo totale pari ad euro 60.195.929,00, in favore di 413 enti finanziati con decreto del 23 febbraio 2021;

un importo totale pari ad euro 64.651.530,00, in favore di 394 enti finanziati con decreto dell’8 novembre 2021 e del 28 marzo 2023;

un importo totale pari ad euro 3.596.665,00, in favore di 18 enti finanziati con decreto del 18 luglio 2022;

un importo totale pari ad euro 18.714.745,00, in favore di 256 enti finanziati con decreto del 19 maggio 2023.

Al seguente link è possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP.

Fonte: DAIT