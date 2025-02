Fondo di 20 milioni di euro, per l’anno 2024, alle province e città metropolitane in relazione della riduzione del gettito (IPT) ed (RC Auto)

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2025 e avente ad oggetto “Riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l’anno 2024, alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città metropolitana di Roma Capitale, in relazione della riduzione percentuale del gettito dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto)” il Ministero dell’Interno informa che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale – contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2024, corredato dell’allegato A, recante: «Riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per l’anno 2024, in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto)», previsto dall’art. 17, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, registrato alla Corte dei conti l’11 febbraio 2025 al n. 496.

Fonte: Gazzetta Ufficiale