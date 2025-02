Anticipazione ai comuni colpiti da sisma del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2024, dell’IMU 

Con comunicato avente ad oggetto “Anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2024, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” pubblicato in GU Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2025 il Ministero dell’Interno informa che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 gennaio 2025, corredato dell’allegato A, recante: «Anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2024, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall’art. 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, registrato alla Corte dei conti l’11 febbraio 2025 al n. 498.

Fonte: Gazzetta Ufficiale