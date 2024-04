Online l’Avviso pubblico rivolto alle Scuole sprovviste di palestra interna

È stato pubblicato sul sito di Sport e Salute al link https://www.sportesalute.eu/allestimentospazi.html l’Avviso “Allestimento Spazi non convenzionali per l’attività motoria e sportiva nelle scuole”, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, e da Sport e Salute S.p.A, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto è rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I° grado, statali e paritarie, sprovviste di palestra scolastica interna, che potranno proporre in fase di candidatura, uno spazio interno o esterno idoneo all’installazione dell’allestimento sportivo.

La scuola dovrà informare il Comune, o comunque il proprietario dell’immobile ove diverso dal gestore, della candidatura e dell’allestimento che, in caso di esito positivo del finanziamento, sarà effettuato.

La Piattaforma per presentare la candidatura delle scuole sarà aperta dal 16 aprile ore 12:00 fino al 30 maggio ore 12:00.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail dedicato: allestimentospazi@sportesalute.eu

Fonte: ANCI