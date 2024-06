Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1. Milestone europea M4C1-10

In GU Serie Generale n. 129 del 4 giugno 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito da notizia che sui siti internet del Ministero dell’istruzione e del merito, agli indirizzi www.miur.gov.it e https://pnrr.istruzione.it/ sono pubblicati i seguenti provvedimenti, attuativi di misure del PNRR – Milestone M4C1-10:



1) decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112



(https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-206-del-26-ottobre- 2023 https://www.miur.gov.it/normativa10)

