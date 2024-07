MIM: ripartizione delle risorse per la costruzione di scuole innovative

In GU Serie Generale n. 150 del 28 giugno 2024 pubblicato il Decreto 22 maggio 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione che reca la “Ripartizione delle risorse per la costruzione di scuole innovative“.

L’art. 1 del provvedimento prevede che le economie derivanti dalle ventisette iniziative archiviate dall’INAIL di cui all’allegato A del presente decreto, pari a euro 133.789.705,09, sono utilizzate per far fronte agli incrementi dei quadri economici dei progetti esecutivi verificati e validati dall’INAIL – individuati dallo stesso tra quelli inseriti all’allegato B del presente decreto – per i quali gli appalti dei lavori non sono stati avviati alla data di pubblicazione del presente decreto.

I quadri economici degli interventi per cui viene riconosciuto l’incremento, ai sensi del comma 1, sono quelli per cui l’INAIL ha verificato e comunicato al Ministero, secondo l’andamento delle istruttorie, la congruita’ tecnico – economica degli importi richiesti.

Le economie di cui al comma 1 sono assegnate nel limite della copertura dell’importo dei quadri economici di cui al comma 2, con successivo decreto della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, a favore delle singole iniziative, previa segnalazione dell’INAIL.

Fonte: Gazzetta Ufficiale