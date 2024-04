On line SITUAS: il nuovo portale ISTAT per la gestione del territorio

L’Istat rende disponibile la prima release del Portale del Sistema Informativo Territoriale delle Unità

Amministrative e Statistiche (SITUAS) che raccoglie in maniera organica e coerente il patrimonio dell’Istat

su codici, denominazioni, classificazioni e variazioni degli enti territoriali amministrativi e delle unità

statistiche e costituisce un imprescindibile strumento di consultazione, interrogazione e analisi per la

conoscenza territoriale.

Il sistema documenta tutti gli enti territoriali riconosciuti dall’ordinamento amministrativo del Regno d’Italia prima, e da quello costituzionale della Repubblica poi, nonché le aree statistiche di interesse per le policy nazionali ed europee.

Il contenuto informativo offerto da SITUAS consente di analizzare l’evoluzione dell’organizzazione

amministrativa sul territorio nazionale, nonché ricostruire l’assetto delle partizioni amministrative o statistiche di interesse istituzionale individuate nel tempo e di relazionare il dato numerico al reale territorio di riferimento ovvero, al territorio dell’epoca.



I contenuti



Ai fini dell’informazione e della produzione statistica, per ogni unità territoriale presente, il Sistema documenta, aggiorna e rende disponibili una vasta gamma di prodotti che spaziano dalle denominazioni ufficiali alle codifiche fino alle classificazioni, le relazioni di appartenenza o la dimensione in termini sia di ampiezza demografica sia di estensione territoriale.

Sono documentate e classificate, inoltre, tutte le variazioni amministrative e territoriali che hanno

interessato il territorio italiano, a partire dalla data del 17 marzo 1861 fino al 22 gennaio 2024.



I domini territoriali documentati nel Portale



Per convenzione le unità territoriali descritte nel Sistema sono definite genericamente con il termine Unità

amministrativa (Ua) o Unità statistica (Us). Per quanto riguarda le unità amministrative, rispetto al primo momento di osservazione (1861) e all’evoluzione dell’organizzazione amministrativa sul territorio nazionale, sono elaborabili livelli territoriali, quali: comuni, province o unità territoriali sovracomunali (dal 2015) e regioni (dal 1948). A questi livelli si aggiungono partizioni non più esistenti come i circondari (1861-1927), i distretti (1861-1915) e i compartimenti (1861-1947).

Attraverso le variazioni intervenute nel tempo e documentate dagli oltre 4.200 provvedimenti (leggi, decreti) identificati e registrati nel proprio database, SITUAS traccia la storia di tutte le unità amministrative locali esistite ed esistenti, a partire dal livello minimo di riferimento, il comune, fino a risalire al livello più alto della regione. A partire dall’Unità d’Italia, sono oltre 10.700 le unità territoriali presenti nel Sistema e di queste 10.342 sono comuni.

Nell’arco di più di un secolo e mezzo di storia, a livello comunale si registrano circa 16.500 eventi di

variazione, di questi oltre il 19% è costituito da cambi di appartenenza provincia (19,6%) ed estinzioni (19,3%),

e il 14,7% da cambi di denominazione, seguono, infine, con il 10% le istituzioni di nuovi comuni.

Per quanto concerne le unità statistiche, in occasione della prima pubblicazione del Portale, sono presentati i Sistemi Locali del Lavoro (SLL) dal 2011, cui seguiranno, nel corso di rilasci successivi a partire dall’estate, le Zone Urbane Funzionali (Functional Urban Areas, FUA), i Distretti industriali e le geografie ufficiali europee, quali i tre livelli delle NUTS documentate a partire dal 2006 fino al 2024 (Regolamenti Ue).



Alcuni dettagli sulle classificazioni disponibili



Con riferimento alle principali unità territoriali di interesse per la statistica ufficiale e, in particolare, per i comuni il Sistema documenta:

le classificazioni elaborate dall’Istat che trovano il loro fondamento su caratteri geo-morfologici e

ambientali, misurati a soli fini statistici come la litoraneità, le zone altimetriche, le ecoregioni o la superficie territoriale;

ambientali, misurati a soli fini statistici come la litoraneità, le zone altimetriche, le ecoregioni o la superficie territoriale;

comune capoluogo di provincia o regione, etc.;

comune capoluogo di provincia o regione, etc.;

le classificazioni derivanti da Regolamenti europei quali le nomenclature Nuts (Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche), il grado di urbanizzazione, le zone costiere;

Le classificazioni sono aggiornate correntemente in funzione delle eventuali variazioni che occorrono nel tempo.



Prodotti e servizi offerti dal Portale



Il patrimonio informativo del Sistema permette, dunque, di ricostruire gratuitamente un’ampia serie di

informazioni personalizzabili nell’ambito dei temi proposti operando secondo molteplici intenti.

Nelle pagine del Portale, impostando la variabile tempo (una singola data o un periodo), l’ambito geografico (amministrativo o statistico) e la tipologia di unità di interesse (es. comuni, province, etc.) l’utente ha la possibilità di scegliere tra una serie di report tematici. Questi offrono informazioni, che possono essere consultate a video o salvate sul proprio pc, su:

demografia, dimensione, caratteristiche e classificazioni delle unità territoriali ad una data di interesse;

tipologie di variazioni intervenute nel periodo ricompreso tra due date a scelta (costituzioni, estinzioni, cambi denominazione, etc.);

approfondimenti su dettagli ed estremi normativi recanti le variazioni.



Per la prima volta, sono rese disponibili, inoltre, attraverso il Portale, funzionalità dedicate alla confrontabilità delle geografie amministrative o statistiche nel tempo e alla ricostruzione delle relative codifiche in un dato periodo di interesse, oltre alla possibilità di ricercare codici e denominazioni delle unità territoriali amministrative con approfondimenti sul relativo periodo di validità.

Per l’utente che interroga il sistema in maniera personalizzata, gli output delle interrogazioni possono essere fruiti in modalità excel, csv o json; i metadati a corredo possono essere esportati in pdf. Tutti i termini e le classificazioni utilizzati nel sistema sono consultabili nel Geo-glossario.



Aggiornamenti di SITUAS



Il sistema è configurato e predisposto per la fornitura di servizi ad hoc dedicati alla Pubblica amministrazione, anche in modalità “machine to machine” che verranno implementati via via nel corso dei prossimi aggiornamenti.

Pertanto, a partire dall’estate 2024 sono previste pubblicazioni successive per arricchire il Portale oltreché di nuovi domini territoriali statistici o statistico-amministrativi anche di nuove funzionalità.

Fonte: ISTAT