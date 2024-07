QUESITO

Il nostro Ente è dotato di un regolamento che disciplina sia i consigli che le giunte in modalità da remoto o in forma mista, mentre per i consigli sono specificate dei casi in cui si può ricorrere alla modalità da remoto, nulla si dispone per la giunta.

L’Ente è dotato di una piattaforma per le riunioni.

Si chiede se potrebbe quindi utilizzarsi quale forma ordinaria della giunta la modalità da remoto?

RISPOSTA

Il Ministero dell’Interno con Circolare n….

