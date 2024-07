Marie Donnay: “La Commissione fa affidamento sui sindaci per attuazione Pnrr”

La seconda giornata di approfondimento sul PNRR di Missione Italia 2024 ha visto l’importante partecipazione di Marie Donnay, Commissione europea, Direttrice presso la task force per la ripresa e la resilienza (SG-RECOVER, Recovery & Resilience. “I comuni italiani – ha esordito Marie Donnay – sono un interlocutore fondamentale come enti attuatori del pnrr per la Commissione europea. Con 194 mld di euro l’Italia è il primo beneficiario dei fondi del Pnrr in Europa. Considerata tale mole di investimenti l’Europa rivolge un’attenzione particolare all’attuazione del piano da parte dell’Italia. Anche perché la chiave fondamentale del successo del piano per l’Europa potrà dimostrare che i cittadini possano trasformare le criticità in opportunità”.

“Questa settimana la Commissione ha approvato la quinta rata e l’Italia ha avanzato la richiesta per la sesta rata, quando già si entra nella fase attuativa della settima rata. Gli ottimi risultati dell’Italia sono il frutto del lavoro di tutte le autorità italiane di tutti gli Enti attuatori, i comuni italiani in primis”. Queste le parole della rappresentante Ue.

“La Commissione fa affidamento, soprattutto, su sindaci e amministratori locali per l’attuazione del piano. E proprio sul territorio i cittadini potranno usufruire degli asili nido, delle scuole, delle piste ciclabili che saranno realizzate con i fondi del Pnrr. Grazie ad Anci e tutti gli amministratori locali abbiamo potuto aggiungere i progetti sulla mappa dell’Italia. Siamo a metà strada ma ci sono già tanti elementi molto positivi, tra cui l’integrazione tra commissione europea e autorità italiane nello svolgimento dei lavori. Abbiamo – conclude Donnay – introdotto la logica della performance, una novità a livello europeo, che ha rivoluzionato il modo di agire della pubblica amministrazione italiana e che potrebbe essere uno strumento da utilizzare in futuro a tutti i livelli istituzionali”.

Fonte: Anci