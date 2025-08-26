Ok al riparto del fondo “Dopo di noi”

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone ha firmato il decreto per il riparto, relativo all’annualità 2024, delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 della cosiddetta legge “Dopo di noi” (L. n. 12/20216). Il provvedimento ha ricevuto il preventivo nulla osta del Ministro per le Disabilità (co-proponente) e degli altri Ministri concertanti (Economia e Finanze e Salute), cui è stato ora trasmesso per il proseguo dell’iter di adozione.

Il provvedimento dispone la ripartizione tra le Regioni di 72.295.000,00 euro per il 2024 del Fondo per l’assistenza alle persone anziane prive del sostegno familiare e tiene conto della raccomandazione della Corte dei Conti di rivedere i criteri di riparto (delibera n. 55/2022G) e delle successive indicazioni del Tavolo tecnico appositamente istituito.

Maggiori informazioni nel comunicato del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali