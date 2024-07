Oggi la seconda giornata di approfondimento sul PNRR MissioneItalia2024

Il dibattito odierno verterà sul futuro del PNRR tra capacità per la coesione per il rafforzamento delle amministrazioni, il patrimonio culturale per il rilancio dei Comuni grazie ai progetti previsti dal Ministero della Cultura, a parlarne sarà lo stesso Ministro Gennaro Sangiuliano, e non ultima la transizione digitale per rendere le città intelligenti ed accessibili.

I sindaci chiamati a raccontare la propria esperienza, insieme ai tecnici Anci e ministeriali previsti saranno, invece, Lino Gentile, Sindaco di Castel del Giudice, Pietro Piciocchi, Vice Sindaco di Genova, Stefano Pisani, Sindaco di Pollica, e Alessandro Canelli, Sindaco di Novara e Presidente di IFEL.

Chiuderà la due giorni di lavori Marie Donnay, Commissione europea, Direttrice presso la task force per la ripresa e la resilienza (SG-RECOVER, Recovery & Resilience).

Fonte: Anci