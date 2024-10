Funzione pubblica: approvati i progetti formativi per Tirocini e Dottorati di ricerca nelle PA

Con una nota pubblicata sul proprio sito il Ministero per la Pubblica Amministrazione comunica che sono 181 i tirocini e 20 i dottorati di ricerca che saranno attivati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Istituto nazionale di statistica, l’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Regioni Marche, Puglia e Toscana, in attuazione dei Programmi Tirocini e Dottorati INPA previsti dal decreto interministeriale del 23 marzo 2022 e dall’Avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica del 14 giugno 2023.

Questa iniziativa – si legge nel comunicato – rappresenta un’importante opportunità per attrarre i giovani e formarli nel contesto delle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione. I progetti formativi spaziano infatti dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale, dai nuovi modelli di organizzazione del lavoro alla sostenibilità, fino alla misurazione degli impatti delle politiche pubbliche, offrendo così ai partecipanti la possibilità di acquisire competenze chiave per il loro futuro professionale.

Per consultare i progetti formativi approvati si rinvia al decreto di approvazione del Capo del Dipartimento della funzione pubblica.

Gli avvisi per la selezione dei tirocinanti saranno pubblicati sul Portale di reclutamento delle pubbliche amministrazioni “InPA”.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione