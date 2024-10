Cesena, parte il progetto “Spazio, tempo, identità: verso un futuro digitale consapevole”

Il Comune di Cesena ha lanciato il progetto “Spazio, tempo, identità: verso un futuro digitale consapevole”, il progetto si snoda su 4 eventi tematici ideati per creare un percorso utile alla costituzione di una comunità digitale consapevole rispetto alle opportunità e alle sfide dell’evoluzione digitale, i partecipanti potranno formarsi raggiungendo un livello di adeguatezza per il corretto utilizzo delle nuove tecnologie, ogni appuntamento prevede una parte di formazione teorica e una parte laboratoriale.

Il progetto nasce grazie all’iniziativa e ai finanziamenti della Regione Emilia Romagna in ambito “Azione 1.2.4. POR-FESR 2027-27” e rappresenta un’opportunità per promuovere l’uso responsabile dei social media e delle tecnologie di intelligenza artificiale tra i giovani. Attraverso un approccio partecipativo, si intendono fornire le competenze per navigare nel mondo digitale in modo sicuro e responsabile, contribuendo a creare una società consapevole e preparata ad affrontare le sfide future.

Il 5 novembre il 2° evento, dedicato a “Spazio: Applicazioni pratiche tra intelligenza artificiale e voglia di comunità”

Le comunità digitali si connettono e interagiscono tramite piattaforme on line, legate da interessi comuni, si sviluppa così un nuovo Spazio e un senso di appartenenza, di condivisione delle conoscenze, di collaborazione. Comunità di “pratica democratica” che permettono, accessibilità, inclusività, condivisione di esperienze, una comunicazione che rende possibile relazioni sociali e si costruisce una identità nella misura in cui ciascuno si riconosce nel gruppo e vive come proprio il patrimonio delle conoscenze generate da tutti.

Si rifletterà anche sui modi in cui l’AI può migliorare l’esperienza degli utenti e facilitare la gestione delle comunità digitali, integrando diverse tecnologie, le piattaforme digitali possono creare ambienti accoglienti, inclusivi, dinamici, migliorare l’esperienza degli utenti e favorire la crescita e la sostenibilità delle comunità digitali.

Il 20 novembre il 3° evento dedicato a: Tempo “Ben-essere Connesso: il tempo delle Relazioni Digitali”

Il 3° evento sarà incentrato sul “tempo” e su come i social media rivestano un ruolo preponderante sulla vita dei giovani e sull‘impatto psicologico e la responsabilità digitale che ne deriva cercando di affrontare il concetto in un’ottica positiva. Si definirà il concetto di tempo per i giovani, e quanto di questo viene utilizzato sui social rispetto al tempo trascorso a fare altre attività. I social sono anche fonte di informazione, di apprendimento e possono essere utilizzati non solo per scopi personali, per connettersi, per creare comunità tra pari, ma anche per scopi educativi e di sviluppo personale. Al termine del workshop si affronterà il tema del futuro dei social media, come si evolveranno le piattaforme e quali saranno le implicazioni tecnologiche delle nuove forme di interazioni online.

L’ 11 dicembre il 4° evento dedicato a: “Identità e social media: tra costruzione della propria identità e dipendenza da like“

Il 4° evento, oltre a rappresentare la chiusura e la presentazione degli elaborati raccolti, è un momento di coinvolgimento e riflessione insieme ai blogger del territorio sul tema dell’identità sui social media. I social media fungono da piattaforma dove l’identità può essere espressa, costruita e influenzata, riflettendo sia le dinamiche personali che quelle sociali.

È possibile essere fedeli a se stessi e alle proprie idee senza curarsi dei like? È possibile essere visibili senza “postare”? Ricevere molti like può migliorare l’autostima e il senso di appartenenza, mentre la mancanza di feedback positivi può portare a sentimenti di inadeguatezza o insicurezza. L’uso eccessivo di filtri e la costruzione di identità digitali possono creare una disconnessione tra l’identità reale e quella on line, portando a problemi di autenticità e autostima. Info: Pagina ufficiale

