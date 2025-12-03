Nucleare, dal MASE 15 milioni ai territori che ospitano ex impianti: coinvolti cento comuni

Energia e Ambiente 3 Dicembre 2025, di Redazione

Il ministro Pichetto firma il decreto che assegna le compensazioni 2024 alle aree sede di vecchie centrali e strutture del ciclo del combustibile, sulla base degli inventari radiometrici dei siti.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato la ripartizione delle compensazioni economiche 2024 destinate ai territori che ospitano ex centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile. Il decreto, firmato dal ministro Gilberto Pichetto, assegna complessivamente 15 milioni di euro a cento enti tra comuni, province e amministrazioni confinanti con i siti.

Nell’elenco rientrano nove impianti: il complesso EUREX e il Deposito Avogadro di Saluggia, la centrale “Enrico Fermi” di Trino, gli impianti di Latina, Caorso e del Garigliano, l’ITREC di Rotondella, il Centro di ricerca della Casaccia, il CCR Euratom di Ispra e la struttura di Bosco Marengo. Le somme vengono definite sulla base dell’inventario radiometrico di ciascun sito e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

