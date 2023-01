Natale in Privacy, suggerimenti per proteggere i dati durante le feste

Il Garante della Privacy ha pubblicato un vademecum con quali comportamenti utilizzare per evitare di cadere vittime di truffe digitali o di perdere il controllo dei dati personali durante il periodo festivo.

Con quali cautele si possono postare foto di pranzi e cenoni con parenti e amici? Come evitare di cadere vittime di phishing e di altre truffe digitali che “arrivano” con falsi messaggi di auguri? Come acquistare online regali o vacanze in piena sicurezza? Quali precauzioni adottare se si usano le connessioni wifi di alberghi, ristoranti o altri luoghi pubblici? Le risposte a queste domande e altri utili suggerimenti sono contenuti nella Edizione aggiornata del Vademecum “Natale in privacy” pubblicato sul sito web e diffuso sui social dell’Autorità (su Instagram, Twitter, Linkedin e Telegram). In pochi passi è possibile capire come trascorrere il periodo festivo in sicurezza evitando brutte sorprese dovute a falsi messaggi di auguri, ma anche l’utilizzo improprio delle connessioni Wi-Fi di alberghi o ristorante e incauti acquisti online spinti dall’urgenza del periodo.

La prima linea di difesa per affrontare serenamente le feste è dettata da un comportamento scrupoloso nella gestione delle informazioni, foto e video, che spesso con leggerezza vengono trasferite ad altre persone o pubblicate online: questa mancanza di attenzione può risultare problematica se il materiale divulgato coinvolge i minori.

Bisogna riflettere prima di mettere a disposizione di terzi o condividere informazioni personali, ma anche prima di registrarsi su siti e piattaforme, soprattutto quelle gratuite ed eventualmente approfondire l’informativa privacy per conoscere da chi e per quali scopi verranno usati i propri dati.

FONTE: Garante Privacy