Nasce l’Osservatorio nazionale sull’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro

Online la prima versione dell’Osservatorio nazionale sull’adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, primo passo di un percorso mirato a monitorare, analizzare e anticipare gli effetti dell’IA sul mercato del lavoro italiano. Ne da notizia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato sul proprio sito istituzionale.

La struttura dell’Osservatorio sarà definita dopo l’approvazione definitiva del Ddl “Disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale”, attualmente all’esame del Parlamento ed ha l’intento di accompagnare cittadini, lavoratori e imprese nella transizione digitale, favorendo un’adozione consapevole, responsabile e inclusiva dell’IA nel contesto occupazionale.

Tra i principali obiettivi:

Prevedere le tendenze del mercato del lavoro e ridurre il divario (mismatch) tra le competenze richieste dalle imprese e quelle effettivamente disponibili nella forza lavoro

Fornire strumenti operativi concreti a supporto di imprese e lavoratori al fine di cogliere le opportunità dell’IA ed evitarne usi distorsivi

Far conoscere a tutti gli attori interessati gli impatti dell’IA sul mercato del lavoro e le azioni intraprese dal Ministero sulla tematica.

L’iniziativa si inserisce nel quadro strategico delle attività promosse dal Ministero in linea con gli obiettivi definiti nel Piano d’Azione del G7 su Lavoro e Occupazione, ospitato a Cagliari nel settembre 2024 e con il documento “Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026” elaborato dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rinnova così il proprio impegno per un’innovazione equa, partecipata e orientata allo sviluppo sostenibile del mercato del lavoro italiano.

L’Osservatorio, è accessibile dal sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presenta contenuti differenziati per cittadini, lavoratori e imprese, elaborati attraverso l’organizzazione sintetica e ragionata delle ricerche condotte dagli uffici del Ministero e dagli enti vigilati. Gli utenti potranno ad esempio prendere visione delle professioni maggiormente esposte all’Intelligenza Artificiale e comprendere quali sono le principali competenze richieste al lavoratore per adattarsi al cambiamento; oppure approfondire in quali settori produttivi siano maggiormente richieste competenze connesse all’IA e per quali tipologie di attività e professioni. Tutte informazioni che mirano a diffondere la consapevolezza sui cambiamenti in atto, orientare le scelte formative e professionali e promuovere l’innovazione aziendale suggerendo lo sviluppo di competenze in linea con le esigenze emergenti.

L’Osservatorio sull’IA è nella sua versione Beta: si arricchirà nel tempo con ulteriori contenuti a partire dalle “Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro”, oggetto di consultazione pubblica sul sito ParteciPA, attraverso il quale si intendono supportare le imprese e i lavoratori nel cogliere le opportunità offerte dall’IA, garantendone un uso etico e antropocentrico.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali