Nasce la “Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni”, quadrimestrale scientifico di diritto ed economia edito da ANCICOMUNICARE

La “Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni”: è questo il titolo della nuova Testata giornalistica edita da Ancicomunicare. La rivista avrà cadenza quadrimestrale e sarà uno spazio di confronto rigoroso tra specialisti del diritto e dell’economia sul futuro dei Comuni e del territorio.

Il periodico è disponibile in versione cartacea e digitale, il primo numero, pubblicato oggi, è consultabile in versione digitale all’indirizzo https://www.rivistagiuridicadeicomuni.eu/.

La Testata presenta una Direzione scientifica e un Comitato scientifico, composti da autorevoli esponenti del mondo accademico, delle istituzioni e degli enti locali.

Il sito della rivista rappresenta una “virtual open data room” in cui selezionare e scaricare non solo i diversi fascicoli della pubblicazione, ma anche materiale di interesse sui temi “cari” agli enti locali.

Nell’area giurisprudenza e prassi, per esempio, possono essere scaricati documenti inerenti le questioni di maggiore interesse per i Comuni, tra cui, solo per citarne alcuni, abuso edilizio e pianificazione urbanistica.

In una logica open source, l’obiettivo è quello di alimentare la riflessione anche attraverso i contributi che possono essere segnalati dall’esterno e pubblicati, se valutati di interesse dal Comitato Scientifico, all’interno del sito.

Una rivista che nasce, come recita l’editoriale a firma del direttore scientifico Harald Bonura, per “offrire un terreno curioso, autonomo e aperto di riflessione scientifica e di confronto tra studiosi e operatori specializzati intorno ai temi del diritto e dell’economia dei Comuni”.

Direzione Scientifica è composta da:

Harald Bonura, direttore scientifico

Luigi Caso, consigliere della Corte dei conti

Marcello Clarich, ordinario diritto amministrativo – Univ. Sapienza

Michele Corradino, consigliere di Stato – presidente di sezione

Margherita Interlandi, ordinario diritto amministrativo – Univ. Federico II

Guido Meloni, ordinario diritto pubblico – Univ. Molise

Bernardo Giorgio Mattarella, ordinario diritto amministrativo – LUISS

Veronica Nicotra, segretario generale ANCI

Comitato Scientifico è composto da:

Vincenzo Antonelli, associato diritto amministrativo – Univ. L’Aqulia

Antonio Barone, ordinario diritto amministrativo – Univ. Catania

Daniela Bolognino, docente diritto amministrativo – Univ. Cassino

Carlo Buonauro, consigliere di Stato

Fabrizio Dall’Acqua, segretario generale comune Milano

Elisa D’Alterio, ordinario diritto amministrativo – Univ. Catania

Giuliano Fonderico, associato diritto amministrativo – Univ. Ca’ Foscari

Felice Giuffrè, ordinario diritto pubblico – Univ. Catania

Mario Gorlani, ordinario diritto pubblico – Univ. Brescia

Nicola Lupo, ordinario diritto pubblico – LUISS

Luciano Monti, docente politiche dell’Unione europea – LUISS

Pasquale Passalacqua, ordinario diritto del lavoro – Univ. Tor Vergata

Aldo Sandulli, ordinario diritto amministrativo – LUISS

Giovanni Valotti, ordinario economia delle aziende e delle pubbliche amministrazioni – BOCCONI

Antonio Viscomi, ordinario diritto del lavoro – Univ. Catanzaro

Direttore Responsabile:

Stefania Dota, vice-segretario generale ANCI