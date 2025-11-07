Nasce la community AgID dedicata all’intelligenza artificiale per la PA

Comunicazione 7 Novembre 2025, di Redazione

AgID lancia una nuova community su Rete Digitale per promuovere la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni nell’uso dell’intelligenza artificiale e favorire la condivisione di esperienze e strumenti innovativi

Recenti in AGEL
Comunicazione

Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

Comunicazione

L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza

Comunicazione

Per la libera circolazione di un’opera d’arte l’amministrazione deve effettuare una verifica di interesse

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha lanciato la nuova community “Intelligenza artificiale per la PA” all’interno di Rete Digitale, la piattaforma rivolta ai Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD) e al personale degli Uffici per la Trasformazione Digitale (UTD). Lo spazio nasce per favorire il confronto, la collaborazione e la condivisione di esperienze tra le amministrazioni che stanno adottando soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

La presentazione è avvenuta il 4 novembre durante il webinar “L’IA nella Pubblica amministrazione: regole, competenze e prospettive”, in cui AgID ha illustrato il proprio ruolo di coordinamento delle iniziative digitali e di Autorità per l’IA, in linea con quanto previsto dalla Legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre.

L’obiettivo della nuova community è creare un ecosistema collaborativo che metta in rete conoscenze, progetti e strumenti a supporto delle amministrazioni, facilitando l’integrazione dell’IA nei processi interni e nei servizi pubblici rivolti a cittadini e imprese. Attraverso la piattaforma sarà possibile condividere documenti, segnalare fabbisogni, proporre soluzioni e partecipare a discussioni online.

L’iscrizione è riservata agli utenti registrati su Rete Digitale. Chi non è ancora iscritto può fare richiesta tramite il portale, indicando il codice IPA dell’ente e la propria email istituzionale. Le domande provenienti da personale diverso dagli RTD dovranno essere approvate dal responsabile dell’ente.

La nuova community si affianca alle altre già attive su Rete Digitale, dedicate ai temi della trasformazione e dell’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.

Scopri le community di Rete Digitale

Fonte: AgID

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica