Nasce la community AgID dedicata all’intelligenza artificiale per la PA

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha lanciato la nuova community “Intelligenza artificiale per la PA” all’interno di Rete Digitale, la piattaforma rivolta ai Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD) e al personale degli Uffici per la Trasformazione Digitale (UTD). Lo spazio nasce per favorire il confronto, la collaborazione e la condivisione di esperienze tra le amministrazioni che stanno adottando soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

La presentazione è avvenuta il 4 novembre durante il webinar “L’IA nella Pubblica amministrazione: regole, competenze e prospettive”, in cui AgID ha illustrato il proprio ruolo di coordinamento delle iniziative digitali e di Autorità per l’IA, in linea con quanto previsto dalla Legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre.

L’obiettivo della nuova community è creare un ecosistema collaborativo che metta in rete conoscenze, progetti e strumenti a supporto delle amministrazioni, facilitando l’integrazione dell’IA nei processi interni e nei servizi pubblici rivolti a cittadini e imprese. Attraverso la piattaforma sarà possibile condividere documenti, segnalare fabbisogni, proporre soluzioni e partecipare a discussioni online.

L’iscrizione è riservata agli utenti registrati su Rete Digitale. Chi non è ancora iscritto può fare richiesta tramite il portale, indicando il codice IPA dell’ente e la propria email istituzionale. Le domande provenienti da personale diverso dagli RTD dovranno essere approvate dal responsabile dell’ente.

La nuova community si affianca alle altre già attive su Rete Digitale, dedicate ai temi della trasformazione e dell’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.

Fonte: AgID