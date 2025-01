Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 4 dicembre 2024 del Ministero dell’Interno recante la “Modifica del decreto 20 agosto 2022, concernente i corsi di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di stato civile“.

A norma dell’art. 2 del provvedimento le prefetture, promuovono, organizzano e curano lo svolgimento dei corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica nonché dei corsi di aggiornamento per gli ufficiali dello stato civile e di anagrafe, in base alle esigenze dei comuni posti nel territorio delle rispettive province.



Qualora non sia possibile l’organizzazione dei summenzionati i corsi da parte delle prefetture, vi provvede direttamente la Direzione centrale dei servizi demografici.

I corsi vengono autorizzati annualmente dal Ministero dell’interno – Direzione centrale per i servizi demografici che:

a) programma l’attività formativo professionale e ne definisce i contenuti;

b) fissa gli obiettivi da raggiungere nell’attività formativo – professionale;

c) delibera il programma annuale dei corsi;

d) fissa i criteri per la redazione dei piani di studio delle diverse categorie di attività formative;

e) fissa i criteri e le modalità di svolgimento delle prove di esame;

f) stabilisce i limiti di spesa per le attività formativo – professionali da espletare nel corso dell’anno.

Fonte: Gazzetta Ufficiale