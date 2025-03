Sul sito del Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali è stata pubblicata la Circolare DAIT n.14 del 6 marzo 2025 avente ad oggetto “Pubblicazione del DM 21 gennaio 2025 che modifica il DM 20 agosto 2002 recante “Corsi di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di stato civile”.

La Circolare da conto che nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale recante “Modifica del decreto 20 agosto 2022, concernente i corsi di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di stato civile”, disponibile anche sul sito di questa Direzione Centrale all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/servizidemografici/notizie/decreto-ministeriale-4-dicembre2024 .

A tal riguardo si segnala in particolare che il nuovo articolato prevede, in particolare, l’ampliamento dei soggetti che potranno organizzare corsi di abilitazione senza oneri a carico di questa Amministrazione. Oltre alle Prefetture-UTG o alla Direzione Centrale per i Servizi Demografici, il decreto prevede che i corsi (di abilitazione e di aggiornamento professionale) possano essere organizzati anche dalle strutture operative dell’ANCI o dell’ANUSCA e, altresì, dalla Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale o da altre Associazioni / Enti che abbiano una esperienza almeno triennale nello specifico settore demografico.

Fonte: DAIT