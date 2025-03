Il Dipartimento per gli affari Interni e territoriali ha diramato la Circolare DAIT n.15 dell’11 marzo 2025 al fine di dare istruzioni sulla “Corretta valorizzazione del campo elettore nella piattaforma ANPR” in riferimento agli adempimenti relativi alla formazione dell’elenco provvisorio degli elettori residenti all’estero aventi diritto al voto da poter utilizzare in occasione di consultazioni elettorali e referendarie.

In tal senso segnala il DAIT, al fine di sanare eventuali anomalie, è stato recentemente predisposto un elenco, suddiviso per singolo comune, contenente il dettaglio degli elettori iscritti in AIRE per i quali non risulta valorizzato il predetto “campo elettore”. Inoltre, lo stesso elenco è stato predisposto anche per i maggiorenni iscritti in APR.

La Circolare contiene indicazioni puntuali sulle modalità in cui tali elenchi sono già stati resi disponibili ai comuni.

Fonte: DAIT