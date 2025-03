Firenze: attivo il servizio di prelievo dei certificati anagrafici e di stato civile

Il Comune di Firenze lancia un nuovo servizio per scaricare online i certificati anagrafici e di stato civile che i cittadini possono utilizzare tramite SPID o CIEID. Chiunque sia interessato, potrà scaricare i certificati anagrafici del nucleo familiare dopo essersi autenticati sul sito del Comune di Firenze o, in alternativa, sull’ANPR.

Per coloro che non sono in possesso di identità digitale è sufficiente prenotare un appuntamento presso i Punti Anagrafici Decentrati (PAD): ulteriori punti a supporto dei cittadini sono i Punti digitali del Q3 e Q4, i Punti Digitale Facile della Regione Toscana e le edicole di Firenze che comunque avranno la necessità di utilizzare l’identità digitale dei cittadini richiedenti. A seguire le modalità per scaricare online i certificati di interesse per conto proprio o del nucleo familiare:

Certificati anagrafici:

chi è già in possesso dell’identità digitale (SPID o CIE o CNS) potrà scaricare i certificati anagrafici del nucleo familiare con pochi click, basta autenticarsi sui siti internet dell’anagrafe nazionale o del Comune di Firenze e scaricare i certificati di interesse.

chi non è in possesso di identità digitale e per chi scarica per terzi, potrà recarsi con un appuntamento ai ‘punti anagrafici decentrati’ (PAD).

Per i professionisti convenzionati con il Ministero dell’Interno il servizio è anche disponibile online sull’anagrafe nazionale.

Certificati di stato civile:

– si potranno continuare a scaricare dal sito del comune di Firenze con le stesse modalità di prima o tramite appuntamento ai ‘punti anagrafici decentrati’ (PAD). Per chi non possiede un computer e/o necessita della stampa dei certificati, ma possiede l’identità digitale, sarà possibile seguire le seguenti modalità:

Punti digitali del Q3 e Q4

Punti Digitale Facile della Regione Toscana

Reti diffuse: le edicole di Firenze che hanno aderito al progetto. Rispetto al precedente servizio, questi esercenti possono proseguire il download dei certificati di stato civile per terzi. Per quanto riguarda i certificati anagrafici, possono consentire l’accesso al cittadino tramite la sua identità digitale, sulla base delle proprie disponibilità e strumentazioni.

Dal mese di aprile 2025, a seguito di un percorso formativo dedicato:

Reti di solidarietà : in ciascuno dei 5 Quartieri

: in ciascuno dei 5 Quartieri Biblioteche comunali, attraverso il servizio Consulenze digitali

Fonte: comune di Firenze