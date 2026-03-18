Mobilità in deroga 2026: rifinanziati 100 milioni per le aree di crisi industriale complessa

Mobilità in deroga 2026: rifinanziati 100 milioni per le aree di crisi industriale complessaInfrastrutture 18 Marzo 2026, di Redazione
Il governo aggiorna le istruzioni operative per il sostegno ai lavoratori colpiti da crisi aziendali, confermando la misura straordinaria di accompagnamento alla disoccupazione
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