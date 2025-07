Mit, DL Infrastrutture: ok emendamento per i Piccoli Comuni

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti annuncia il via libera, durante la seduta congiunta delle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati, ad un emendamento al DL Infrastrutture per il rifinanziamento del fondo investimenti stradali nei piccoli comuni.

Nel dettaglio, si legge nella nota del Mit, il fondo è stato rifinanziato anche per il 2026 per un importo pari a 10 milioni di euro. Sono risorse dedicate agli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale. L’ulteriore stanziamento amplierà significativamente il numero dei progetti finanziabili, permettendo di far fronte alle condizioni critiche di molte strade comunali che necessitano di interventi immediati e improcrastinabili di manutenzione e messa in sicurezza.

Fonte: Mit