MIT: decreto n. 244 del 2 ottobre 2024 relativamente alla compatibilità tecnica dei veicoli con l’infrastruttura e la circolabilità

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 272 del 20 novembre 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti rende noto che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 244 del 2 ottobre 2024 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 4 novembre 2024 ed è reperibile al seguente indirizzo: https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-244-del- 2-ottobre-2024 Il suddetto decreto modifica il decreto n. 235 del 10 giugno 2019, relativo alla compatibilità tecnica dei veicoli con l’infrastruttura e la circolabilità, prevedendo in particolare la cancellazione del punto 7 della sezione 2 e l’intera sezione 3 dell’allegato al decreto n. 235 del 10 giugno 2019.



Le modifiche attengono all’intervento del gestore dell’infrastruttura sia in fase autorizzativa che in fase di rilascio della «circolabilità» per ciascun veicolo storico sulla rete di propria competenza ed adeguano il testo del provvedimento alla vigente normativa europea e nazionale che assegna l’autorizzazione dei veicoli all’ERA (European Railways Agency – Agenzia europea per le Ferrovie) ed alle Autorità nazionali per la sicurezza ( in Italia ANSFISA), mentre la verifica di compatibilità del veicolo con la tratta da percorrere è assegnata all’impresa ferroviaria sulla base delle informazioni relative all’infrastruttura messe a disposizione dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria.

Fonte: Gazzetta Ufficiale