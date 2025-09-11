Ministro per la Pubblica Amministrazione, DPCM 21.03.2025: incentivo assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili

Lavoro 11 Settembre 2025, di redazione

Registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 2025 - Reg.ne n. 1471

Sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione è stato pubblicato oggi il DPCM 21/03/2025 recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

(Registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 2025 – Reg.ne n. 1471)

